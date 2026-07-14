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14 июля, 14:00

NZH: Победивший рак Сэм Нил перед смертью болел пневмонией

Сэм Нил. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samneilltheprop

Сэм Нил. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samneilltheprop

Трёхкратный номинант на «Золотой глобус», новозеландский актёр Сэм Нил незадолго до ухода из жизни перенёс пневмонию. Подробностями поделилась его близкая знакомая Рима те Вьята, её слова приводит газета New Zealand Herald.

«Подруга Сэма Нила Рима те Вьята рассказала, что недавно актёр болел пневмонией», — говорится в публикации.

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Напомним, новозеландский актёр Сэм Нил, трёхкратный номинант на «Золотой глобус» и звезда «Парка юрского периода», ушёл из жизни в 78 лет, о чём сообщили его родные. За полвека карьеры он снялся более чем в 150 картинах — от «Пианино» до «Острых козырьков», а в 2023 году публично рассказал о борьбе с редкой формой рака крови, диагностированной годом ранее, и к апрелю 2026-го сумел добиться ремиссии.

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Юрий Лысенко
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