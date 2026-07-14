NZH: Победивший рак Сэм Нил перед смертью болел пневмонией

Напомним, новозеландский актёр Сэм Нил, трёхкратный номинант на «Золотой глобус» и звезда «Парка юрского периода», ушёл из жизни в 78 лет, о чём сообщили его родные. За полвека карьеры он снялся более чем в 150 картинах — от «Пианино» до «Острых козырьков», а в 2023 году публично рассказал о борьбе с редкой формой рака крови, диагностированной годом ранее, и к апрелю 2026-го сумел добиться ремиссии.