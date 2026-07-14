Восемь проб и полный провал: Немоляева раскрыла, почему не сыграла Надю в «Иронии судьбы»

В новом проекте Вадима Верника «Актерские династии» на Кино Mail первой гостевой семьёй стала знаменитая династия Немоляевых-Лазаревых. Светлана Немоляева в ходе беседы вспомнила, как долгое время оставалась неузнаваемой для публики даже после нескольких лет работы на сцене Театра им. Маяковского.

Всё изменилось благодаря встрече с Эльдаром Рязановым. Однажды, выйдя к зрителям, артистка услышала аплодисменты и замерла от неожиданности — позже она поняла, что овации были связаны с выходом «Служебного романа».

Интересно, что сотрудничество с мэтром началось ещё до этой картины. В 1975-м Немоляева пробовалась на роль Нади в «Иронии судьбы». Однако после восьми дублей режиссёр обронил фразу, которая могла бы поставить крест на любой артистке: «Света, можно хуже, но трудно». Неудача не отпугнула постановщика — спустя два года он всё-таки пригласил актрису в свой новый фильм, предложив ей блистательный образ Оли Рыжовой.

А ранее Светлана Немоляева раскритиковала идею чаевых для актёров. По словам артистки, она не понимает такую практику в театре. А поводом стал эксперимент в московском Театре на Покровке. Там зрителям предложили после спектакля благодарить артистов деньгами через QR-код.