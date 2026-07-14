«Я облажался»: Сын Байдена заявил о «змеином гнезде» в Киеве

Хантер Байден, сын бывшего президента США Джо Байдена, признался, что был очень наивным, когда согласился войти в совет директоров украинской компании Burisma. Он сказал украино-американскому журналисту DJ Vlad, что недооценил, насколько Незалежная является «змеиным гнездом» со сложным переплетением интересов.

По его словам, он принял предложение от бывшего президента Польши Александра Квасьневского, который также входил в совет. Своё решение Хантер объяснил тяжёлой ситуацией в семье — у его брата Бо в 2013 году обнаружили рак мозга, и на этом фоне он сам чуть не сорвался в наркотическую зависимость.

«Знал ли, что облажался, когда согласился на работу в Burisma? Да, я знал. Я понял это, и понял быстро.... Дело в том, что, оглядываясь назад, я на 100% осознаю, что мне не следовало браться за эту работу», — сказал Байден.

Однако, по его словам, выбор был не таким уж сложным из-за огромных денег — он получал 600 тысяч долларов в год, что сильно изменило его жизнь. Тогда он не думал, как этот шаг могут использовать против него в будущем.

Ранее суд в Калифорнии удовлетворил иск Хантера Байдена о клевете и присудил ему 1,7 миллиона долларов. Ответчиком стал бывший генеральный директор Overstock.com Патрик Бирн. Поводом для иска стало интервью Бирна, в котором он заявил, что Байден-младший якобы пытался использовать связи с отцом — экс-президентом США Джо Байденом — чтобы получить взятку от иранского правительства в 800 миллионов долларов. Суд признал эти слова ложными и клеветническими.