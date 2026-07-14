Бизнесмена из Нижневартовска арестовали за махинации при отсыпке кладбища

В Нижневартовске по решению суда арестован руководитель ООО «СНВ» Нуридин Нуридинов. Бизнесмена подозревают в многомиллионных хищениях при выполнении муниципальных заказов, передаёт URA.ru.

По данным источника, следствие проверяет схему на объекте отсыпки городского кладбища, а также других муниципальных стройках. Предполагается, что подряды получали фирмы, аффилированные с задержанным. Правоохранители уже провели обыски на связанных с ним предприятиях.

Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества. Сумма ущерба и все обстоятельства контрактов сейчас устанавливаются.

А ранее Life.ru писал, что бывший губернатор Омской области Александр Бурков стал фигурантом дела о махинациях с землёй. По данным СМИ, потерпевший — столичный предприниматель Константин Комиссовский. Он заявил, что потерял свыше 1,5 млрд рублей из-за махинаций с его участком площадью 64 гектара. Бизнесмен планировал продать эту землю Буркову за 120 млн рублей.