76 переломов и посмертный педикюр: Британец получил 24 года колонии за жестокое убийство матери

В Великобритании вынесли приговор 42-летнему Доминику Уиттону, который забил до смерти свою 75-летнюю мать Пепиту Гарсию. Женщина была художницей, занималась благотворительностью и увлекалась испанскими танцами. Суд приговорил сына к пожизненному заключению с правом на досрочное освобождение через 24 года, пишет Daily Mail.

Как выяснилось в суде, Уиттон несколько недель жестоко избивал мать — у неё насчитали 76 переломов. При этом он находился под залогом за другое преступление. Женщина умерла, по всей видимости, в начале декабря 2024 года. Уиттон бросил её тело гнить в спальне, а сам продолжал жить обычной жизнью. Он пользовался её кредитными картами, ходил в пабы, купил билет на мюзикл и забронировал экскурсию по стадиону.

При этом он превратил спальню матери в некое подобие святилища: украсил комнату цветами, травами, поставил свечи и курильницы — частично для маскировки запаха разлагающегося тела. Он также покрасил покойной ногти на ногах и поставил рядом с ней поднос с едой. Тело нашли только в январе 2025 года, когда Уиттон сам вызвал врача и сказал, что мать умерла ещё до Рождества.

На суде выяснилось, что женщина за несколько недель до смерти получила множество травм, включая переломы рёбер, носа, плеча и шейного отдела позвоночника. Одна из старых травм шеи указывала на то, что сын пытался её задушить ещё раньше. Судья заявил, что последние недели жизни были для неё настоящим адом — она была истощена и постоянно испытывала боль.

Судья отметил, что Уиттон страдает психическими расстройствами, но подчеркнул, что это не смягчает его вину. Он также сказал, что сын убил единственного человека, который любил и защищал его. Уиттон отрицал вину, но присяжные признали его виновным. Ему также назначили дополнительный срок за то, что он помешал достойному захоронению тела.

Ранее в казанском посёлке Юдино мужчина напал на продавщицу цветочного магазина. Очевидцы говорят, что он ударил её бутылкой, а потом продолжил избивать руками и ногами. Девушке удалось вырваться и выбежать на улицу. По словам свидетелей, нападавший был не один — рядом стоял его знакомый, но он внутрь не заходил. Местные жители утверждают, что это уже не первое подобное нападение на продавцов в городе.