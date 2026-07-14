Вместо «Трёх дней дождя» – две недели рехаба: Глеба Викторова отправили на лечение после скандала на Урале

Солист группы «Три дня дождя» Глеб помещён в стационар и проходит лечение после срыва концерта в Екатеринбурге. С официальным заявлением выступили представители лейбла артиста.

По их версии, причиной скандала в стала халатность охраны, которая допустила в гримёрку посторонних. Те, зная о прошлой зависимости музыканта, подсыпали или передали ему запрещённые вещества.

В итоге на сцену исполнитель вышел в совершенно невменяемом состоянии. Выступление экстренно остановили, а самого артиста немедленно отправили в Москву к родителям, после чего последовала госпитализация.

Представители лейбла принесли зрителям извинения за увиденное, подчеркнув, что все действия и слова со сцены были бессознательным бредом. Материалы на предполагаемых виновников уже переданы в полицию.

Там также заверили, что меры безопасности артиста теперь усилены в полном объёме, а ближайшее выступление запланировано на 28 июля. Ожидается, что к этой дате он будет готов выступать на сцене.

Скандальный концерт проходил в Екатеринбурге 12 июля. Как рассказывали зрители, фронтмен Глеб Викторов поначалу выступал сам, но быстро сбился с нот, забыл слова и нетвёрдо держался на ногах, после чего организаторы включили фонограмму. После перерыва музыкант вернулся и попытался выкрикивать политические лозунги, однако звукорежиссёр отключил микрофон, а затем артист поднял российский флаг и признался в любви к стране, после чего коллеги увели его за кулисы. Позже в личном телеграм-канале Викторов опубликовал сообщение о вынужденном отъезде из России из-за скандальных высказываний, но удалил пост через три минуты. Вот только скриншоты уже разошлись по соцсетям.