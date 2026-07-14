ВС России ликвидировали подполковника 3-го пограничного отряда Украины Цицика

В зоне проведения СВО ликвидирован начальник отдела БПЛА 3-го пограничного отряда Украины подполковник Юрий Цицик. Об этом журналистам рассказали в российских силовых структурах.

«Начинал свою службу в Крыму, но в 2014 году сбежал к бандеровцам и принимал участие в АТО (Антитеррористическая операция, украинское название гражданской войны на Донбассе, — Прим. Life.ru)», — сказал собеседник ТАСС

Ранее в Запорожской области ликвидировали ещё одного украинского офицера. Согласно данным источника СМИ, речь идёт о командире батальона 411-й отдельной бригады беспилотных систем ВСУ «Ястребы» майоре Викторе Томашевском.