Мантуров заявил о переговорах с NASA по будущему МКС

Россия и NASA обсудят дальнейшее существование Международной космической станции и возможные сроки её эксплуатации. Об этом первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил в интервью ИС «Вести». Речь пойдёт о том, до какого года партнёры готовы продолжать совместную работу на орбите.

«Я думаю, что на повестке нашего разговора, конечно же, будет в том числе вопрос МКС, дальнейшего её существования и до какого года, как мы это планируем», — сказал Мантуров.

Он добавил, что российская сторона хочет понять, насколько планы NASA совпадают с подходом Москвы. После этого участники переговоров смогут перейти к другим вопросам космического сотрудничества.

Напомним, сегодня с космодрома Байконур стартовала ракета «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-29». Корабль доставил на орбиту участников 75-й экспедиции. В экипаж вошли Пётр Дубров, Анна Кикина (Роскосмос) и астронавт NASA Анил Менон. Для россиян эта миссия стала второй, а для их американского коллеги — дебютной.