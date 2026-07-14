Кот-пенсионер с «букетом» болезней едва не умер от гигантской опухоли на голове

В Подмосковье 16-летнему коту Рыжему удалили опухоль на голове весом 550 граммов. Сложную операцию провели ветеринары из Подольска. Историю бедолаги приводит Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Сначала хозяйка заметила у питомца небольшие бугорки, но не придала им большого значения. Всего за несколько месяцев образования разрослись до огромных размеров. Хирургическое вмешательство было рискованным из-за возраста животного и сопутствующих заболеваний. Однако оставлять всё как есть специалисты не могли.

«Ситуация осложнялась целым «букетом» сопутствующих заболеваний: у Рыжего обнаружили больные почки, сахарный диабет и вирус иммунодефицита. Возраст — 16 лет тоже добавлял рисков. Хирурги приняли решение удалить новообразование. Результат поразил всех: опухоль весила 550 граммов. Для кота с собственным весом 5,3 килограмма это колоссальная нагрузка», — рассказали в министерстве.

Врачи успешно удалили новообразование. После процедуры кот начал быстро восстанавливаться. Уже через несколько дней Рыжий снова смог самостоятельно умываться. Сейчас он нормально ест, пьёт и точит когти.

Ранее в центре Москвы спасатели провели операцию по вызволению из воды кота. Животное оказалось в реке после дорожного инцидента на Большом Краснохолмском мосту. По информации экстренных служб, происшествие случилось в Таганском районе. Питомец пересекал проезжую часть, где его зацепил легковой автомобиль. Перепуганный зверь от испуга сиганул в воду. Самостоятельно выбраться на сушу у него не вышло — сильное течение и высокие берега не оставили шансов.