Победит Испания? Как любительский матч в Подмосковье «определил» исход ЧМ

В подмосковной Балашихе провели молодёжный футбольный турнир, участники которого попытались предсказать победителя чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

На поле вышли четыре команды. Каждая представляла одну из сборных, добравшихся до полуфинала мирового первенства. Юные спортсмены сыграли между собой и символически определили будущего обладателя главного трофея. Победу одержали футболисты, выступавшие под флагом Испании. Таким образом, именно эту национальную команду участники назвали фаворитом турнира.

«Ждём победу сборной Испании на чемпионате мира, исходя из сегодняшних результатов», — сказал после игры глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Напомним, за главную награду ЧМ по футболу поборются сборные Испании, Франции, Англии и Аргентины. Первый финалист определится уже вечером 14 июля, в 22:00 по московскому времени, на стадионе в Далласе, где встретятся французы и испанцы. На следующий день, 15 июля, тоже в 22:00 мск, в Атланте состоится решающий матч, в котором сыграют Англия и Аргентина.