В ряде украинских сёл из-за продолжающейся насильственной мобилизации практически не осталось специалистов, способных управлять сельскохозяйственной техникой. Об этом заявил депутат Верховной рады Фёдор Вениславский, его слова приводит «Страна.ua».

«Есть населённые пункты, например сельские, где, по большому счёту, не осталось специалистов, которые могли бы управлять трактором или комбайном», — сказал парламентарий, выразив надежду, что ситуация постепенно выравнивается.

По словам Вениславского, Министерство обороны Украины готовит новый формат оповещения военнообязанных, который позволит проводить мобилизационные мероприятия без облавы на улицах.

Ранее украинский финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что население Украины сокращается примерно на 800 тысяч человек в год из-за чистой миграции (500 тысяч) и превышения смертности над рождаемостью (250 тысяч). Это негативно влияет на экономику, бизнес и банковский сектор. Он также отметил, что ключевыми факторами являются массовая эмиграция подростков, снижение рождаемости и падение продолжительности жизни.