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14 июля, 16:13

Сбиты ещё два БПЛА на пути к Москве, за день в общей сложности уничтожены уже 25

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Denisenko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Denisenko

Силы ПВО уничтожили ещё два беспилотника на подлёте к Москве, общее число сбитых с начала суток достигло 25. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Два БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», написал он.

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Сегодня стало известно, что в посёлке Пионерский Истринского округа коммунальщики с тяжёлой техникой начали расчистку завалов после ночной атаки дронов 12–13 июля. На место стянуты силы и техника двух местных предприятий, а сами работы стартовали, едва следователи допустили сотрудников к повреждённым домам. Осмотр территории и фиксация нанесённого урона продолжаются.

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