Сбиты ещё два БПЛА на пути к Москве, за день в общей сложности уничтожены уже 25
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Denisenko
Силы ПВО уничтожили ещё два беспилотника на подлёте к Москве, общее число сбитых с начала суток достигло 25. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Два БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он.
Сегодня стало известно, что в посёлке Пионерский Истринского округа коммунальщики с тяжёлой техникой начали расчистку завалов после ночной атаки дронов 12–13 июля. На место стянуты силы и техника двух местных предприятий, а сами работы стартовали, едва следователи допустили сотрудников к повреждённым домам. Осмотр территории и фиксация нанесённого урона продолжаются.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.