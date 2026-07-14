Сбиты ещё два БПЛА на пути к Москве, за день в общей сложности уничтожены уже 25

Силы ПВО уничтожили ещё два беспилотника на подлёте к Москве, общее число сбитых с начала суток достигло 25. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Два БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он.

Сегодня стало известно, что в посёлке Пионерский Истринского округа коммунальщики с тяжёлой техникой начали расчистку завалов после ночной атаки дронов 12–13 июля. На место стянуты силы и техника двух местных предприятий, а сами работы стартовали, едва следователи допустили сотрудников к повреждённым домам. Осмотр территории и фиксация нанесённого урона продолжаются.