Аэропорт Краснодара временно приостановил приём и выпуск авиарейсов

Аэропорт Краснодара временно ограничил приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Особый режим ввели для обеспечения безопасности полётов. Сколько они будут действовать, неизвестно.

Ранее транспортная прокуратура взяла на контроль задержку рейса Екатеринбург — Анталья авиакомпании «Уральские авиалинии». Самолёт U6-1575 должен был вылететь из аэропорта Кольцово в 03:55, однако отправление перенесли на 13:00. В результате пассажиры ожидали вылета около девяти часов.