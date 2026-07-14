Аэропорт Краснодара временно приостановил приём и выпуск авиарейсов
Аэропорт Краснодар (Пашковский). Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Boombastic
Аэропорт Краснодара временно ограничил приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Особый режим ввели для обеспечения безопасности полётов. Сколько они будут действовать, неизвестно.
Ранее транспортная прокуратура взяла на контроль задержку рейса Екатеринбург — Анталья авиакомпании «Уральские авиалинии». Самолёт U6-1575 должен был вылететь из аэропорта Кольцово в 03:55, однако отправление перенесли на 13:00. В результате пассажиры ожидали вылета около девяти часов.
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