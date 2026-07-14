Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с руководителем внешнеполитического ведомства Таджикистана Сироджиддином Мухриддином. О содержании беседы проинформировали в российском дипведомстве.

Стороны обменялись соображениями по наиболее актуальным вопросам двустороннего взаимодействия. Как уточнили на Смоленской площади, оба министра выразили обоюдный настрой на доверительное общение.

Кроме того, Лавров и Мухриддин условились координировать позиции по ключевым темам международной и региональной повесток. Согласование подходов будет вестись как в ООН и ШОС, так и на прочих площадках.

Во время состоявшейся сегодня пресс-конференции с чадским коллегой Абдулайе Сабре Фадулом Сергей Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп не объявлял о прекращении действия договорённостей, заключённых на саммите в Аляске. Российский министр напомнил, что сразу после встречи американский лидер в превосходных выражениях отзывался о достигнутом и подчёркивал запуск процесса, однако Европа и киевский режим отказались признавать соглашения, сославшись на своё отсутствие за столом переговоров, а затем попытались склонить Вашингтон к отказу от намеченного курса.