Лавров рассчитывает на жёсткий сигнал Анкары Киеву из-за атак на «Голубой поток»

Россия рассчитывает, что Турция публично отреагирует на атаки Киева на инфраструктуру «Голубого потока» и нефтяные танкеры. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя удар украинских дронов по одному из объектов трубопровода.

«Инфраструктура «Голубого потока» — газопровода, который идет в Турцию, — эта инфрастуктура регулярно подвергается террористическим атакам. Мы поинтересовались у наших турецких коллег, как они собираются на это реагировать, но надеемся, что оценку они смогут дать публично», — сказал дипломат.

Он также выразил надежду, что турецкая сторона направит Киеву «жёсткий нелицеприятный сигнал» о недопустимости таких действий. Заявление прозвучало в Москве после переговоров с главой МИД Чада Абдулайе Сабре Фадулом.