Лавров рассчитывает на жёсткий сигнал Анкары Киеву из-за атак на «Голубой поток»
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Россия рассчитывает, что Турция публично отреагирует на атаки Киева на инфраструктуру «Голубого потока» и нефтяные танкеры. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя удар украинских дронов по одному из объектов трубопровода.
«Инфраструктура «Голубого потока» — газопровода, который идет в Турцию, — эта инфрастуктура регулярно подвергается террористическим атакам. Мы поинтересовались у наших турецких коллег, как они собираются на это реагировать, но надеемся, что оценку они смогут дать публично», — сказал дипломат.
Он также выразил надежду, что турецкая сторона направит Киеву «жёсткий нелицеприятный сигнал» о недопустимости таких действий. Заявление прозвучало в Москве после переговоров с главой МИД Чада Абдулайе Сабре Фадулом.
Напомним, 8 июля беспилотники ВСУ нанесли удар по компрессорной станции «Краснодарская», которая входит в систему газопровода «Голубой поток» для поставок газа в Турцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Анкаре следует использовать своё влияние, чтобы предостеречь киевский режим от атак на энергетическую инфраструктуру. Также в Кремле сообщили, что РФ принимает максимальные меры из-за подобных ударов противника.
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