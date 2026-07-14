Глава НАСА: Благодаря партнёрству РФ и США люди находятся на орбите уже 25 лет
Джаред Айзекман и Дмитрий Баканов. Обложка © Life.ru
Совместная работа России и Соединённых Штатов гарантирует непрерывное нахождение людей на орбите уже на протяжении 25 лет. Такое заявление сделал глава НАСА Джаред Айзекман, его слова передаёт ТАСС.
«Уже на протяжении 25 лет обеспечиваем постоянное присутствие человека в космосе», — произнёс он в качестве поздравительной речи в честь успешного запуска ракеты «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-29».
Напомним, сегодня с Байконура стартовала ракета «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-29», который доставил на орбиту участников 75-й экспедиции — россиян Петра Дуброва и Анну Кикину, для которых этот полёт стал вторым, а также дебютанта из NASA Анила Менона. Тем временем первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что Москва и американское космическое агентство намерены обсудить дальнейшую судьбу Международной космической станции и возможные сроки её эксплуатации, чтобы понять, насколько планы партнёров совпадают, после чего можно будет переходить к остальным вопросам сотрудничества на орбите.
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