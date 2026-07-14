Юнашев: Главы Роскосмоса и NASA решили продлить эксплуатацию МКС до 2030 года
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В ходе переговоров глав Роскосмоса Дмитрия Баканова и NASA Джареда Айзекмана было принято официальное решение продлить эксплуатацию Международной космической станции до 2030 года. Об этом сообщил корреспондент Кремлёвского пула Александр Юнашев.
«Мои источники шепнули, что в ходе переговоров глав Роскосмоса и NASA было принято официальное решение продлить эксплуатацию МКС ещё на несколько лет – до 2030 года», — написал он в телеграм-канале «Юнашев LIVE».
Ранее предполагались определённые ориентиры, по которым работа станции должна была завершиться к 2028 году, а её сведение с орбиты планировалось до 2030 года.
И Баканов, и Айзекман сегодня наблюдали за стартом пилотируемого корабля «Союз МС-29» с международным экипажем на Байконуре. На борту находятся космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон. Срок миссии — 261 сутки. Корабль уже введен на орбиту и продолжает полет к МКС по сверхкороткой двухвитковой схеме сближения.
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