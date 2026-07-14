Юнашев: Главы Роскосмоса и NASA решили продлить эксплуатацию МКС до 2030 года

В ходе переговоров глав Роскосмоса Дмитрия Баканова и NASA Джареда Айзекмана было принято официальное решение продлить эксплуатацию Международной космической станции до 2030 года. Об этом сообщил корреспондент Кремлёвского пула Александр Юнашев.

«Мои источники шепнули, что в ходе переговоров глав Роскосмоса и NASA было принято официальное решение продлить эксплуатацию МКС ещё на несколько лет – до 2030 года», — написал он в телеграм-канале «Юнашев LIVE».

Ранее предполагались определённые ориентиры, по которым работа станции должна была завершиться к 2028 году, а её сведение с орбиты планировалось до 2030 года.