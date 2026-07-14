Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июля, 16:43

Собянин: ПВО сбила ещё четыре беспилотника, летевших на Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Силы противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём канале на платформе «Макс».

«Сбиты четыре беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник.

По подсчётам, с начала текущих суток на подлёте к столице было сбито уже 29 БПЛА. Информации о пострадавших и разрушениях на земле пока не поступало.

Сбиты ещё два БПЛА на пути к Москве, за день в общей сложности уничтожены уже 25
Сбиты ещё два БПЛА на пути к Москве, за день в общей сложности уничтожены уже 25

Ранее сообщалось, что российские ПВО за день 13 июля перехватили и уничтожили 146 украинских беспилотников в период с 08:00 до 20:00 мск над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом и акваториями Азовского и Чёрного морей.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Сергей Собянин
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar