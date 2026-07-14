«Америке можно, России нельзя»: Патрушев вспомнил показательный разговор с Обамой

Помощник президента России и председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев рассказал о разговоре с тогдашним президентом США Бараком Обамой в Вашингтоне. Подробностями встречи он поделился в беседе с журналистами. По словам Патрушева, он предупредил американского лидера, что Москва не допустит вмешательства в свои внутренние дела. В случае необходимости Россия была готова ответить зеркально.

«Я предупреждал его о том, что Россия не потерпит вмешательства в свои внутренние дела и, если нужно, ответит зеркально», — сообщил Патрушев.

Он добавил, что Обама удивился такой позиции. Как утверждает российский политик, тогдашний глава Белого дома дал понять, что считает подобные действия допустимыми для США, но не для Москвы.

«А он искренне удивлялся и пояснял, что, мол, демократической Америке так поступать можно, а России — нельзя», — отметил председатель Морской коллегии, его слова приводит РИА «Новости».

Встреча состоялась в мае 2013 года во время рабочей поездки Патрушева в Соединённые Штаты. На тот момент он занимал должность секретаря Совета безопасности РФ.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев допустил, что бывших президентов США Барака Обаму и Джо Байдена могут ждать неприятные новости. Так он прокомментировал сообщения о готовящемся обращении американского лидера Дональда Трампа к гражданам страны. Дмитриев предположил, что содержание выступления может оказаться неблагоприятным для Обамы и Байдена.