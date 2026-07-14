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14 июля, 17:28

Ещё семь БПЛА сбиты на пути к Москве, всего за сутки — 36

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

Силы противовоздушной обороны ликвидировали ещё семь беспилотников на подлёте к столице, общее число сбитых с начала суток достигло 36. Об этом проинформировал мэр Сергей Собянин.

«Семь беспилотников уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», написал он.

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Юрий Лысенко
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