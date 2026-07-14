Ещё семь БПЛА сбиты на пути к Москве, всего за сутки — 36

Силы противовоздушной обороны ликвидировали ещё семь беспилотников на подлёте к столице, общее число сбитых с начала суток достигло 36. Об этом проинформировал мэр Сергей Собянин.

Сегодня в Шебекине при подрыве украинского дрона осколочные ранения плеча и ноги получила местная жительница. Пострадавшую доставили в центральную районную больницу, где ей оказали первую помощь, после чего для продолжения лечения её перевезут в городскую больницу № 2 Белгорода.