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14 июля, 18:52

Главная звезда вечера засекречена: VK Fest раскрыл новую программу

VK Fest в Москве объявил программу Синей дорожки и Мегамикса

Обложка © VK fest

Обложка © VK fest

VK Fest в Москве представил обновлённую программу Синей дорожки и шоу VK Мегамикс. Организаторы сообщили, что в фестивале примут участие Прохор Шаляпин, Дора, Ольга Серябкина, Яна Рудковская, NILETTO и другие знаменитости.

Синюю дорожку разделят на три зоны: дефиле, челленджи и интервью. При этом артисты заранее не будут знать, в какую из них попадут, поскольку выбор сделают случайным образом непосредственно на фестивале.

В зоне дефиле гости покажут концептуальные образы и подготовленные перформансы. Участников челленджей ждут неожиданные задания, а в зоне истины звёзды дадут интервью журналистке Алёне Блин.

Ведущими дорожки станут юморист Илья Соболев, блогер Роман Каграманов, телеведущие Ида Галич и Регина Тодоренко, а также Олег Пилягин. В первый день среди участников заявлены Оксана Самойлова, Максим Матвеев, Дора, Бьянка, Глюк’oZa и Ирина Дубцова.

Во второй день на мероприятии появятся народная артистка России Лариса Долина, продюсер Яна Рудковская, шоумен Александр Ревва, балерина Анастасия Волочкова, певцы МОТ, NILETTO, Митя Фомин и Наташа Королёва.

Отдельной частью программы станет VK Мегамикс, который пройдёт 19 июля на Синей сцене. В нём артисты разных поколений исполнят известные хиты в сочетании с современными композициями.

В шоу заявлены Олег Газманов, Жасмин, Александр Серов, Тима Белорусских, группы «Город 312», «Вирус», «Альянс» и другие исполнители. Имя рэпера, который станет хедлайнером программы, организаторы пока не раскрывают.

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Александра Мышляева
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