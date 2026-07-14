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14 июля, 17:57

Шесть моряков пострадали при атаке на танкер Mombasa B у берегов Омана

Обложка : ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Обложка : ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

У побережья оманской провинции Мусандам нефтяной танкер Mombasa B, шедший под флагом Либерии, подвергся нападению, в результате которого вышли из строя его двигатели. Об этом сообщил центр морской безопасности султаната.

«Нефтяной танкер Mombasa B, шедший под флагом Либерии, подвергся атаке, которая привела к выходу из строя его двигателей», — говорится в заявлении ведомства.

Инцидент произошёл в 8,5 морских милях от берега. Эвакуация экипажа из 21 человека была проведена с помощью находившихся поблизости судов. Шестеро моряков получили ранения различной степени тяжести.

Неизвестная ракета ударила по танкеру у берегов Омана
Неизвестная ракета ударила по танкеру у берегов Омана

Ранее сообщалось, что у побережья Омана в Аравийском море произошёл взрыв в машинном отделении танкера Stolt Magnesium, вызвавший пожар. Экипаж в безопасности и начал тушение, инцидент зафиксирован в 40 морских милях от Кальхата.

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Анастасия Никонорова
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