Шесть моряков пострадали при атаке на танкер Mombasa B у берегов Омана

У побережья оманской провинции Мусандам нефтяной танкер Mombasa B, шедший под флагом Либерии, подвергся нападению, в результате которого вышли из строя его двигатели. Об этом сообщил центр морской безопасности султаната.

«Нефтяной танкер Mombasa B, шедший под флагом Либерии, подвергся атаке, которая привела к выходу из строя его двигателей», — говорится в заявлении ведомства.

Инцидент произошёл в 8,5 морских милях от берега. Эвакуация экипажа из 21 человека была проведена с помощью находившихся поблизости судов. Шестеро моряков получили ранения различной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что у побережья Омана в Аравийском море произошёл взрыв в машинном отделении танкера Stolt Magnesium, вызвавший пожар. Экипаж в безопасности и начал тушение, инцидент зафиксирован в 40 морских милях от Кальхата.