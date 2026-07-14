Три моряка пропали при атаке на танкер ОАЭ у берегов Омана

Нефтяной танкер Al Bahyah, принадлежащий компании из ОАЭ, подвергся нападению у побережья оманской провинции Мусандам. Об инциденте проинформировал Центр морской безопасности султаната.

Судно шло под либерийским флагом и находилось примерно в десяти морских милях от берега, когда по нему был нанесён удар. Восемнадцать членов экипажа удалось эвакуировать силами оказавшихся поблизости кораблей.

Ещё три моряка до сих пор не найдены. В ведомстве уточнили, что за дальнейшим развитием событий следит корабль Королевских ВМС Омана.

Ранее российские военные нанесли удар по танкеру, двигавшемуся из Черноморска в Одессу. Кроме того, в Одесской области поражены объекты порта Южный, задействованные в приёме топлива для ВСУ, уничтожено семь резервуаров с горюче-смазочными материалами, а на контейнерном терминале удар пришёлся по сухогрузу в момент разгрузки военного имущества.