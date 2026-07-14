Подозреваемые в поджогах леса под Парижем признали вину

Двое задержанных по подозрению в поджогах в лесном массиве Фонтенбло к югу от Парижа признали свою вину. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на местные власти.

Одним из фигурантов оказался пожарный-волонтёр. На допросе он рассказал, что поджёг сухие ветки с помощью зажигалки и бензина. Причины его поступка пока не раскрываются. Следователи продолжают устанавливать мотивы произошедшего.

Второй подозреваемый заявил, что стал виновником пожара случайно. По его словам, огонь возник после того, как он бросил в траву непотушенную сигарету. Быстрому распространению пламени способствовали сильный ветер и жаркая погода.

Напомним, пожар начался 12 июля и охватило около 1300 гектаров, специалисты продолжают ликвидировать его последствия. Природный массив расположен примерно в 60 километрах от французской столицы, ежегодно привлекает тысячи туристов и находится под особой охраной.