Подозреваемые в поджогах леса под Парижем признали вину
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Двое задержанных по подозрению в поджогах в лесном массиве Фонтенбло к югу от Парижа признали свою вину. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на местные власти.
Одним из фигурантов оказался пожарный-волонтёр. На допросе он рассказал, что поджёг сухие ветки с помощью зажигалки и бензина. Причины его поступка пока не раскрываются. Следователи продолжают устанавливать мотивы произошедшего.
Второй подозреваемый заявил, что стал виновником пожара случайно. По его словам, огонь возник после того, как он бросил в траву непотушенную сигарету. Быстрому распространению пламени способствовали сильный ветер и жаркая погода.
Напомним, пожар начался 12 июля и охватило около 1300 гектаров, специалисты продолжают ликвидировать его последствия. Природный массив расположен примерно в 60 километрах от французской столицы, ежегодно привлекает тысячи туристов и находится под особой охраной.
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