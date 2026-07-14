В Евросоюзе запретили снимать спортсменок в сексуализирующих ракурсах

Европейский вещательный союз (ЕВС) выпустил новые рекомендации для операторов, снимающих женские соревнования по лёгкой атлетике. Теперь телевизионщикам запрещено показывать спортсменок сзади, в наклоне и использовать ракурсы, подчёркивающие их тело.

«Рекомендации направлены против сексуализации спортсменок. В них говорится, что не следует делать акцент на телах женщин во время трансляции соревнований по лёгкой атлетике», — говорится в сообщении.

Европейский вещательный союз запретил снимать спортсменок в сексуализирующих ракурсах. Фото © EBU

В организации заявили, что эти меры направлены на борьбу с сексуализацией спортсменок в телевещании. Также операторов призвали применять эффект замедленного воспроизведения только в случаях, когда он оправдан спортивной логикой, и избегать кадров, которые могут быть сочтены компрометирующими.

Ранее сообщалось, что Всероссийская федерация лёгкой атлетики подала иск в Спортивный арбитражный суд с целью оспорить решение о продлении отстранения российских спортсменов от международных соревнований. О подаче иска в адрес World Athletics сообщили в пресс-службе ВФЛА. В организации уточнили, что к работе привлекли юристов, имеющих большой опыт ведения дел в области спортивного права и практику разбирательств непосредственно в CAS.