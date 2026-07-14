Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июля, 18:16

В Евросоюзе запретили снимать спортсменок в сексуализирующих ракурсах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maridav

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maridav

Европейский вещательный союз (ЕВС) выпустил новые рекомендации для операторов, снимающих женские соревнования по лёгкой атлетике. Теперь телевизионщикам запрещено показывать спортсменок сзади, в наклоне и использовать ракурсы, подчёркивающие их тело.

«Рекомендации направлены против сексуализации спортсменок. В них говорится, что не следует делать акцент на телах женщин во время трансляции соревнований по лёгкой атлетике», — говорится в сообщении.

Европейский вещательный союз запретил снимать спортсменок в сексуализирующих ракурсах. Фото © EBU

Европейский вещательный союз запретил снимать спортсменок в сексуализирующих ракурсах. Фото © EBU

В организации заявили, что эти меры направлены на борьбу с сексуализацией спортсменок в телевещании. Также операторов призвали применять эффект замедленного воспроизведения только в случаях, когда он оправдан спортивной логикой, и избегать кадров, которые могут быть сочтены компрометирующими.

«Зачем добивать спортсменку?» Губерниев вступился за Валиеву после допинг-скандала
«Зачем добивать спортсменку?» Губерниев вступился за Валиеву после допинг-скандала

Ранее сообщалось, что Всероссийская федерация лёгкой атлетики подала иск в Спортивный арбитражный суд с целью оспорить решение о продлении отстранения российских спортсменов от международных соревнований. О подаче иска в адрес World Athletics сообщили в пресс-службе ВФЛА. В организации уточнили, что к работе привлекли юристов, имеющих большой опыт ведения дел в области спортивного права и практику разбирательств непосредственно в CAS.

Всё о победах, рекордах и спортивных интригах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar