В аэропорту Сочи введены ограничения на приём и выпуск авиарейсов

В аэропорту Сочи введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Ранее аналогичные меры приняли в аэропорту столицы региона — Краснодара. Они необходимы для обеспечения безопасности полётов.