В аэропорту Сочи введены ограничения на приём и выпуск авиарейсов
Аэропорт Сочи. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / StockphotoVideo
В аэропорту Сочи введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.
Ранее аналогичные меры приняли в аэропорту столицы региона — Краснодара. Они необходимы для обеспечения безопасности полётов.
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