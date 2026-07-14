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Регион
14 июля, 17:54

В аэропорту Сочи введены ограничения на приём и выпуск авиарейсов

Аэропорт Сочи. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / StockphotoVideo

Аэропорт Сочи. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / StockphotoVideo

В аэропорту Сочи введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

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Ранее аналогичные меры приняли в аэропорту столицы региона — Краснодара. Они необходимы для обеспечения безопасности полётов.

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Матвей Константинов
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