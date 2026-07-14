Петербургская биржа ограничит покупку бензина конечными потребителями

Петербургская биржа с 21 июля изменит правила покупки бензина. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.

«С 21.07.2026 покупать на Бирже бензин можно только для собственного потребления или для третьих лиц — конечных потребителей. Для третьих лиц бензин могут приобретать только участники торгов категории: член Биржи, член секции «Нефтепродукты», — говорится в сообщении.

Участникам торгов придётся указывать, что грузополучателем или субгрузополучателем станет конечный потребитель. Кроме того, поставки будут проводить только при наличии заверения о фактическом использовании топлива.

На бирже объяснили, что новые меры должны обеспечить недискриминационный доступ к нефтепродуктам. Изменения также ограничат сделки, не связанные с реальным потреблением бензина.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко распорядился установить для служебных автомобилей региональных чиновников такой же лимит на бензин, который действует на АЗС для жителей. Соответствующее поручение уже получила автобаза правительства области, при этом исключений для должностных лиц не предусмотрено.