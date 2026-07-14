Бензин до 180 рублей за литр: в Курской области проверят цены на АЗС

В Курской области антимонопольная служба инициировала проверки автозаправок из-за резкого роста цен на топливо. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн по итогам заседания оперштаба.

По его словам, региональное УФАС обратило внимание на АЗС, где цены оказались кратно выше, чем на заправках крупных нефтяных холдингов. Для начала проверок управлению нужно согласование центрального аппарата ФАС.

Хинштейн заявил, что уже связался с руководителем ФАС России Максимом Шаскольским и попросил оперативно согласовать необходимые действия. По словам губернатора, глава службы поддержал это обращение.

К проверке также подключилась прокуратура. Хинштейн отметил, что разделяет возмущение жителей из-за стоимости бензина.

«Такие цены на бензин — до 180 руб./л — это настоящее издевательство над людьми», — написал губернатор.

Он добавил, что на заправках вертикально интегрированных компаний, включая «Роснефть», «Газпром» и «Лукойл», топливо подорожало примерно на 4%.

Власти региона рассчитывают, что ФАС в ближайшее время примет меры. О конкретных АЗС, которые могут попасть под проверку, в сообщении не говорится.

Ранее Life.ru рассказывал, что с 15 июля в Курской области топливо будут продавать по системе чётных и нечётных номеров автомобилей. Правила распространятся на все машины независимо от региона регистрации.