В Ленобласти введут лимит на бензин для машин чиновников

В Ленинградской области для служебных автомобилей чиновников введут такой же лимит на бензин, какой действует на АЗС для жителей региона. Об этом заявил губернатор Александр Дрозденко.

По его словам, соответствующее поручение уже дано автобазе правительства Ленобласти. Исключений для чиновников делать не будут.

«На решение текущих задач этого достаточно, а если чего-то не хватит — видеосвязь никто не отменял. Лишних поездок не будет», — отметил Дрозденко.

Такие же рекомендации направили руководителям органов местного самоуправления. Им предложили ввести аналогичные ограничения для служебных машин местных администраций.

Губернатор подчеркнул, что если власти просят жителей с пониманием относиться к временным сложностям с топливом, то сами чиновники тоже должны показывать пример.

Дрозденко также сообщил, что областные власти обратились к нефтяным компаниям. Часть из них уже согласилась разрешить жителям заправлять в канистры до 10 литров топлива для садовой техники в рамках лимита, установленного на конкретной АЗС.

При этом использовать можно только ГОСТовские канистры, предназначенные для хранения горюче-смазочных материалов.

Ранее в Курской области антимонопольная служба инициировала проверки автозаправок из-за резкого роста цен на топливо. К проверке также подключилась прокуратура. Губернатор региона Александр Хинштейн отметил, что разделяет возмущение жителей из-за стоимости бензина.