Суниса Ли возвращается в гимнастику ради Игр-2028 в Лос-Анджелесе

Шестикратная олимпийская медалистка Суни Ли возобновляет карьеру. Американская гимнастка во вторник опубликовала в соцсетях видео, где подтвердила, что снова приступила к тренировкам.

Спортсменка, которой сейчас 23 года, взяла паузу после парижской Олимпиады. Там она помогла сборной США завоевать командное золото, а также взяла бронзу в личном многоборье и на брусьях.

Главной вершиной в карьере Ли остаётся триумф на Играх в Токио, где она стала чемпионкой в абсолютном первенстве. Теперь в планах значится поездка в Лос-Анджелес, которая может стать для неё третьей в олимпийской биографии.

Примечательно, что Ли — не единственная звёздная участница команды-2024, кто решил продолжить. Её партнёрша Джейд Кэри уже вернулась к соревновательной практике и тоже метит на домашний старт 2028 года.

Life.ru рассказывал, как в конце июня сборная России по художественной гимнастике не поехала на Кубок вызова в румынский Клуж-Напока из-за позиции организаторов. Пресс-атташе Федерации гимнастики России Линар Гинатуллин пояснил, что принимающую сторону уведомили об отказе демонстрировать национальный флаг и исполнять гимн в случае победы российских гимнасток, а это прямо нарушило майское решение исполкома World Gymnastics о полном восстановлении спортсменов в правах. В федерации подчеркнули, что подобные ограничения противоречат уставным принципам международных спортивных структур, и заявили о готовности выступать лишь при строгом соблюдении всех норм.