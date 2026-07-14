Губернатор Ставрополья предложил увеличить лимит отпуска топлива в одни руки

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров предложил топливным компаниям увеличить лимиты отпуска горючего на один автомобиль. Об этом он сообщил в «Максе».

На данный момент заправки региона отпускают от 20 до 30 литров на машину. Глава края пояснил, что из-за этого многие водители вынуждены отстаивать очереди дважды, чтобы получить необходимый для поездки объём — таким образом, каждая очередь увеличивается вдвое.

Принято решение ограничить использование служебного транспорта правительством и министерствами края. Машины для руководителей разрешено использовать только в Ставрополе, все выезды — по личному согласованию с губернатором. Аналогичные рекомендации направлены муниципальным администрациям и депутатам. По оценке властей, это позволит ежемесячно экономить около 3 тысяч тонн топлива, которые останутся на рынке для других потребителей.

Для машин скорой помощи, пожарных, общественного транспорта, коммунальных и дорожных служб обеспечат закупки по прямым контрактам с крупными нефтяными компаниями. Списки транспорта на заправку будут выверены — в них оставят только машины, участвующие в технологических процессах, административный транспорт исключат.

Минсельхозу поручено подготовить графики приобретения горючего для осенних полевых работ. Минпрому совместно с нефтяниками предстоит отработать снабжение городов-курортов и проработать возможность доступа местных компаний к сделкам по закупке импортного топлива, курируемым правительством РФ.

Ранее вице-премьер Александр Новак и губернатор Ставрополья Владимир Владимиров встретились, чтобы обсудить обеспечение региона топливом и поддержание необходимых запасов. Они также затронули вопросы логистики и взаимодействия с поставщиками, подчеркнув важность постоянного контроля для координации рынка. Кроме того, стороны обсудили модернизацию электросетей до 2030 года совместно с «Россетями».