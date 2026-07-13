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Регион
13 июля, 12:47

Ставрополью подготовят топливный резерв и обновят электросети до 2030 года

Новак и Владимиров обсудили запасы топлива на Ставрополье

Обложка © ТАСС /Дмитрий Ягодкин

Обложка © ТАСС /Дмитрий Ягодкин

Вице-премьер Александр Новак и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров обсудили топливообеспечение региона. Речь шла о формировании и поддержании необходимых запасов топлива, сообщили в правительстве РФ.

Отдельно на встрече рассмотрели работу логистических цепочек и взаимодействие с поставщиками и производителями. Власти подчеркнули, что ситуация находится на постоянном контроле федеральных и региональных органов.

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Такой мониторинг, как отметили участники встречи, нужен для оперативной координации всех участников рынка и стабильного обеспечения региона топливом.

Кроме того, Новак и Владимиров обсудили модернизацию электросетевого хозяйства Ставропольского края. Для этого совместно с «Россетями» подготовлена долгосрочная программа до 2030 года.

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Общий объём инвестиций по программе оценивается примерно в 8,5 млрд рублей. На эти средства планируют реализовать более 40 мероприятий.

Крупнейшие проекты связаны с расширением и реконструкцией семи подстанций в Ессентуках, Кисловодске, Ставрополе и Невинномысске. Также предусмотрено проектирование двух новых питающих центров в Ставрополе и Лермонтове.

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Ранее вице-премьер Александр Новак доложил президенту, что ситуация на российском топливном рынке частично стабилизирована благодаря отсрочке плановых ремонтов НПЗ, максимальной загрузке заводов и выводу накопленных запасов.

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Марина Фещенко
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