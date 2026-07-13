Ставрополью подготовят топливный резерв и обновят электросети до 2030 года

Вице-премьер Александр Новак и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров обсудили топливообеспечение региона. Речь шла о формировании и поддержании необходимых запасов топлива, сообщили в правительстве РФ.

Отдельно на встрече рассмотрели работу логистических цепочек и взаимодействие с поставщиками и производителями. Власти подчеркнули, что ситуация находится на постоянном контроле федеральных и региональных органов.

Такой мониторинг, как отметили участники встречи, нужен для оперативной координации всех участников рынка и стабильного обеспечения региона топливом.

Кроме того, Новак и Владимиров обсудили модернизацию электросетевого хозяйства Ставропольского края. Для этого совместно с «Россетями» подготовлена долгосрочная программа до 2030 года.

Общий объём инвестиций по программе оценивается примерно в 8,5 млрд рублей. На эти средства планируют реализовать более 40 мероприятий.

Крупнейшие проекты связаны с расширением и реконструкцией семи подстанций в Ессентуках, Кисловодске, Ставрополе и Невинномысске. Также предусмотрено проектирование двух новых питающих центров в Ставрополе и Лермонтове.