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Регион
14 июля, 20:53

Хуситы призвали авиакомпании не летать над Саудовской Аравией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Herwin Bahar

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Herwin Bahar

Йеменское движение «Ансар Аллах», представители которого известны как хуситы, предупредило авиакомпании о недопустимости полётов в воздушном пространстве Саудовской Аравии. Соответствующее заявление распространили представители движения.

Хуситы призвали авиаперевозчиков серьёзно отнестись к их предупреждению. Оно, по их словам, будет действовать до снятия блокады с международного аэропорта Саны.

Заявление последовало после ракетной атаки Саудовской Аравии на воздушную гавань йеменской столицы. На этом фоне напряжённость вокруг гражданских авиаперевозок в регионе усилилась.

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Ранее военный представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что хуситы сбили саудовский разведывательный беспилотник Wing Loong 2 в провинции Эль-Бейда в центральной части Йемена. По его словам, аппарат выполнял враждебную миссию в воздушном пространстве страны. Сариа также сообщил, что силы движения сохраняют повышенную боевую готовность и намерены пресекать нарушения суверенитета Йемена.

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Александра Мышляева
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