Хуситы призвали авиакомпании не летать над Саудовской Аравией

Йеменское движение «Ансар Аллах», представители которого известны как хуситы, предупредило авиакомпании о недопустимости полётов в воздушном пространстве Саудовской Аравии. Соответствующее заявление распространили представители движения.

Хуситы призвали авиаперевозчиков серьёзно отнестись к их предупреждению. Оно, по их словам, будет действовать до снятия блокады с международного аэропорта Саны.

Заявление последовало после ракетной атаки Саудовской Аравии на воздушную гавань йеменской столицы. На этом фоне напряжённость вокруг гражданских авиаперевозок в регионе усилилась.

Ранее военный представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что хуситы сбили саудовский разведывательный беспилотник Wing Loong 2 в провинции Эль-Бейда в центральной части Йемена. По его словам, аппарат выполнял враждебную миссию в воздушном пространстве страны. Сариа также сообщил, что силы движения сохраняют повышенную боевую готовность и намерены пресекать нарушения суверенитета Йемена.