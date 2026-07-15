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Регион
14 июля, 22:56

Армия Ирана пообещала продолжить удары по базам США до «окончательной победы»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

Иранские военные заявили о намерении продолжать атаки на американские объекты на Ближнем Востоке. В Тегеране подчеркнули, что операции будут идти до достижения «окончательной победы».

Заявление распространило государственное агентство IRNA со ссылкой на командование армии Исламской Республики. В нём говорится, что удары по базам США продолжатся в ответ на обострение ситуации в регионе.

«Эти операции будут продолжаться до окончательной победы», – заявили в иранской армии.

По данным Тегерана, после нарушения режима перемирия военные страны уже несколько раз наносили удары беспилотниками по американским объектам. Всего, как утверждается, было совершено шесть атак по базам США в регионе.

Трамп пригрозил продолжить удары по Ирану на следующей неделе
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Ситуация вокруг Ирана и США продолжает обостряться. Стороны обмениваются заявлениями о готовности к дальнейшим действиям, а стратегический морской маршрут остаётся одной из главных точек напряжения.

Ранее Life.ru писал, что США начали новую волну ударов по Ирану и заявили о планах усилить контроль над Ормузским проливом. Вашингтон утверждает, что операция направлена против возможностей Тегерана воздействовать на международное судоходство.

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Юния Ларсон
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