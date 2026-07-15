Скелет тираннозавра продали в США за рекордные $50 млн

Останки одного из самых известных хищников в истории планеты установили новый мировой рекорд. В Нью-Йорке скелет тираннозавра рекса продали на аукционе Sotheby's за более чем 50 миллионов долларов.

Лотом торгов стал скелет динозавра по имени «Гас», названного в честь владельца участка в Южной Дакоте, где останки обнаружили в 2021 году. Длина древнего хищника составляет около 11,5 метра, а высота – почти 3,8 метра.

Всего учёным удалось найти около 61% костей этого тираннозавра, что делает находку одной из самых полных среди представителей вида. Специалисты считают, что «Гас» был взрослой и очень крупной особью, а на его костях сохранились следы укусов других тираннозавров.

На торгах скелет ушёл за $50,13 млн, значительно превысив предварительную оценку в 20-30 миллионов долларов. Таким образом, он побил прежний рекорд, который принадлежал скелету стегозавра «Апекс», проданному в 2022 году за $44,6 млн.

Тираннозавры жили около 67 миллионов лет назад и считаются одними из крупнейших хищников позднего мелового периода. Современные исследования заметно изменили представление об этих животных: учёные выяснили, что многие древние ящеры могли быть теплокровными, а некоторые их родственники имели перья.

Ранее Life.ru писал, что в Подмосковье нашли останки морских обитателей возрастом около 315 миллионов лет. Исследователи обнаружили фрагменты панцирей и игл древних морских ежей во время экспедиции в известняковом карьере.