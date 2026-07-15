После атаки беспилотников в Солнечногорске ввели режим муниципальной ЧС

Власти Солнечногорска ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня после атаки украинских беспилотников. Соответствующее постановление опубликовано городской администрацией.

Согласно документу, особый режим начал действовать с 04:50 мск 13 июля. Для органов управления и экстренных служб местного звена системы предупреждения и ликвидации ЧС установлен местный уровень реагирования.

В границы зоны чрезвычайной ситуации включили четыре многоквартирных дома. Речь идёт о зданиях на Банковской улице, 26 и 30, улице Баранова, 35, а также доме №11 в Военном городке.

Для жителей, которым пришлось покинуть свои квартиры, организуют пункты временного размещения на базе трёх городских школ. Власти также распорядились обеспечить эвакуированных горячим питанием и всем необходимым для временного проживания.

Напомним, в результате атаки дронов ВСУ в Солнечногорске пострадали двое детей. Кроме того, власти организовали пункт временного размещения для жителей, чьи квартиры получили повреждения после налёта БПЛА.