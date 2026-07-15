К 2100 году население Европы сократится до уровня 1970-х годов

Население Европейского союза достигло своего максимума и теперь начнёт сокращаться. Об этом заявила член Европейской комиссии Дубравка Шуйца. Текст её выступления опубликован на официальном сайте Еврокомиссии.

Сейчас в странах ЕС проживают 450,6 миллиона человек. По прогнозам, к 2050 году численность населения сократится примерно до 445 миллионов, а к 2100 году — до 398,8 миллиона. Это означает снижение на 11,7%. Таким образом, численность населения вернётся к уровню 1970-х годов.

«Демографическая трансформация Европы — это не вызов завтрашнего дня, она происходит уже сейчас. Наше население достигло своего пика и будет постепенно сокращаться», — подчеркнула еврокомиссар.

По словам Шуйцы, такие демографические изменения создадут серьёзные вызовы для экономики Евросоюза. Регион столкнётся с нехваткой рабочей силы, а также с ростом нагрузки на государственные бюджеты. Кроме того, увеличится давление на системы здравоохранения, образования и профессиональной подготовки.

Шуйца также отметила, что сегодня европейцы живут дольше, чем когда-либо прежде. По прогнозам, к 2050 году почти каждый третий житель ЕС будет старше 65 лет. Сейчас к этой возрастной категории относится каждый пятый. К 2100 году ожидаемая продолжительность жизни превысит 90 лет для женщин и 86 лет для мужчин. По оценке Еврокомиссии, ребёнок, родившийся в 2023 году в странах ЕС, сможет прожить без серьёзных заболеваний в среднем до 75,3 года.

Ранее демографы предсказали сокращение населения Земли вдвое к 2064 году. Прогнозы ООН указывают на старт глобальной естественной убыли населения ближе к концу 2080-х годов. При этом процесс способен начаться и раньше.