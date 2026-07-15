Власти Конго сообщили о 754 умерших от лихорадки Эбола в стране

В Демократической Республике Конго количество жертв лихорадки Эбола превысило 750 человек. Министерство связи и по делам СМИ страны выпустило свежий отчёт о текущей обстановке.

На сегодняшний день врачи подтвердили 2011 случаев заражения. Сейчас 753 пациента остаются в изоляции или больницах. Ещё 366 человек полностью выздоровели. При этом 754 пациента скончались.

«Борьба с Эболой продолжается в пяти пострадавших провинциях: Верхний-Уэле, Итури, Северный-Киву, Южный-Киву и Тшопо», — сообщило ведомство в социальной сети X.

Показатель летальности достиг отметки в 37,5 процента. Медики при этом отслеживают контакты 67,4 процента заражённых.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения Чикве Ихеквеазу выразил серьёзные опасения. Он отметил, что фактическое число заражённых в ДР Конго способно превышать официальные цифры в два или четыре раза. Эксперт привёл данные, согласно которым около 80 процентов новых больных ранее не числились в списках контактов инфицированных. Такой факт указывает на существование неизвестных цепочек передачи вируса.