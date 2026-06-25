Число смертей от Эболы в Конго превысило 290 случаев

Количество смертей от лихорадки Эбола в Руспублике Конго выросло до 291 человека. За последние сутки болезнь унесла жизни ещё 14 пациентов. Свежий бюллетень о ситуации с лихорадкой Эбола опубликовало Министерство связи и по делам СМИ Демократической Республики Конго.

Общее число заражённых составило 1 118 человек. Этот показатель увеличился на 24 случая по сравнению с предыдущим днём. Уровень летальности сейчас достигает 26%.

В медицинских учреждениях и изоляторах проходят лечение 408 больных. Полностью выздоровели уже 122 человека. Специалисты отслеживают контакты инфицированных с эффективностью 77,1%.

Власти зарегистрировали 699 сообщений о людях с симптомами Эболы. Расследование провели по 99,4% из этих обращений. В результате удалось выявить 138 предполагаемых случаев заболевания.