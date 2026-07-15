Трамп заявил, что от Ирана ничего не останется без сделки с США

Президент США Дональд Трамп выступил с жёстким заявлением в адрес Ирана, предупредив о серьёзных последствиях в случае отказа от соглашения с Вашингтоном. По его словам, Тегеран якобы не имеет другого выхода, кроме как договориться.

В интервью телеканалу Fox News американский лидер заявил, что дальнейшее противостояние может привести к тяжёлым последствиям для Исламской Республики.

«Вам лучше заключить соглашение. От вас ничего не останется. У вас никого не останется», – сказал Трамп.

Глава Белого дома также отметил, что считает иранскую сторону заинтересованной в переговорах. По его мнению, у Тегерана нет альтернативы, кроме как вернуться к диалогу с США.

«Я думаю, у них нет выбора», – заявил американский президент.

При этом Трамп заверил, что американские военные якобы стараются минимизировать риски для мирного населения во время ударов по территории Ирана. Он подчеркнул, что Вашингтон, по его словам, «очень осторожен с гражданским населением».

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп заявил о поиске новых путей поставок нефти в обход Ормузского пролива. Американский лидер отметил, что США развивают альтернативную инфраструктуру и расширяют возможности транспортировки энергоресурсов. При этом, по его словам, ограничения на проход через пролив сохраняются для иранских судов.