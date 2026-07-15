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15 июля, 01:03

В Иране сообщили об атаке на фабрику минеральной воды в провинции Илам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Фабрика по производству минеральной воды в иранской провинции Илам подверглась атаке. По данным агентства IRNA, по объекту были выпущены три снаряда.

Инцидент произошёл в районе Мусиан в городе Дехлоране. В сообщении отмечается, что удар был нанесён по предприятию, которое получило повреждения. Однако информация о пострадавших пока не приводится.

«Несколько минут назад фабрика по производству минеральной воды в окрестностях деревни в районе Мусиан, провинции Илам, была атакована тремя снарядами врага», – передало агентство IRNA.

Атака произошла на фоне продолжающегося обострения между Ираном и США. Американские военные с 8 июля провели несколько серий ударов по территории Ирана, объясняя свои действия ответом на ситуацию вокруг судоходства в Ормузском проливе. В Тегеране заявили о готовности отвечать на действия Вашингтона.

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Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп пригрозил продолжить удары по Ирану, если Тегеран не вернётся к переговорам. Президент США заявил, что Вашингтон готов расширить военную операцию в ближайшие дни.

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Юния Ларсон
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