Редкий суматранский тигр убил школьника и лесоруба в Индонезии

Зоозащитники в Индонезии ведут поиски редкого суматранского тигра. За одну неделю хищник убил школьника и сотрудника лесозаготовительной компании. Эту информацию опубликовало агентство Antara.

Оба инцидента случились на территории лесозаготовительной компании в провинции Риау на острове Суматра. Седьмого июля хищник утащил 12-летнего мальчика прямо из туалета в лагере рабочих. Десятого июля зверь напал на 29-летнего Эко Прасетьо. Мужчина вышел за пределы лагеря в ночное время. Позже люди обнаружили частично съеденные останки сотрудника.

Специалисты уверены в действиях одного и того же зверя. По их мнению, это трёхлетний самец. Активисты уже установили в районе специальные ловушки. Они планируют поймать животное и перевезти его подальше от населённых пунктов.

Популяция суматранских тигров находится под угрозой. В мире сохранилось всего около 400 особей. Эти дикие кошки живут в нескольких изолированных зонах на Суматре. Однако даже там они всё чаще встречают людей, занимающихся вырубкой лесов.

Ранее похожая ситуация произошла в индийском штате Уттар-Прадеш. Местные власти ведут поиски тигра, атаковавшего двух жителей соседних деревень. Сначала тигр набросился на шестидесятилетнего фермера во время сбора сахарного тростника. На следующий день зверь атаковал пятидесятилетнюю женщину из деревни Кхалепурва.