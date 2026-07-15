Суд Испании запретил брату премьера занимать госдолжности на 9 лет

Суд в Испании вынес решение по делу Давида Санчеса – брата премьер-министра страны Педро Санчеса. Его признали виновным в должностных нарушениях и запретили занимать государственные должности в течение девяти лет.

Как сообщает Reuters, разбирательство касалось должности, связанной с координацией музыкальных консерваторий в провинции Бадахос. Суд пришёл к выводу, что эта позиция была создана без объективной административной необходимости и фактически предназначалась для Давида Санчеса.

При этом суд снял с него обвинение в торговле влиянием, по которому ему могло грозить уголовное наказание вплоть до лишения свободы. Сам Давид Санчес свою вину не признаёт и намерен оспаривать решение.

История с братом премьера стала новым политическим скандалом в Испании. Оппозиция неоднократно критиковала власти из-за обвинений в возможном использовании государственных механизмов в личных интересах. Окончательное решение по делу ещё может измениться после рассмотрения возможной апелляции.

Ранее Life.ru писал, что Европа столкнулась с масштабной волной лесных пожаров на фоне аномальной жары. С начала июля на континенте выгорели более 126 тысяч гектаров территорий, значительная часть которых пришлась на Испанию. В нескольких регионах страны проводилась эвакуация жителей из-за угрозы распространения огня.