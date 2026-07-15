Росавиация отменила ограничения на полёты во всех аэропортах РФ

Российские аэропорты полностью возобновили приём и отправку самолётов. Об этом рассказали в Росавиации. Ведомство отменило все временные запреты на полёты.

В пресс-службе уточнили, что ограничения на работу аэродромов сняли в Казани, Самаре (Курумоч), Ульяновске (Баратаевка), Чебоксарах, Пензе, Саратове (Гагарин), Нижнекамске, Бугульме, Ижевске и Кирове (Победилово). Ранее власти вводили эти меры исключительно ради безопасности полётов.

Напомним, что в ряде аэропортов страны ранее действовал временный запрет на приём и выпуск воздушных судов. Все ограничения официально отменили после пяти часов утра 15 июля. Теперь авиасообщение работает в штатном режиме.