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15 июля, 02:43

Росавиация отменила ограничения на полёты во всех аэропортах РФ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российские аэропорты полностью возобновили приём и отправку самолётов. Об этом рассказали в Росавиации. Ведомство отменило все временные запреты на полёты.

В пресс-службе уточнили, что ограничения на работу аэродромов сняли в Казани, Самаре (Курумоч), Ульяновске (Баратаевка), Чебоксарах, Пензе, Саратове (Гагарин), Нижнекамске, Бугульме, Ижевске и Кирове (Победилово). Ранее власти вводили эти меры исключительно ради безопасности полётов.

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Напомним, что в ряде аэропортов страны ранее действовал временный запрет на приём и выпуск воздушных судов. Все ограничения официально отменили после пяти часов утра 15 июля. Теперь авиасообщение работает в штатном режиме.

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Лия Мурадьян
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