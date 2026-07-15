США завершили семичасовую серию ударов по десяткам целей в Иране

Вооружённые силы США завершили новую серию атак на иранские объекты. Военные поразили десятки целей. Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) подтвердило эту информацию. Американцы завершили операцию 14 июля в 22:00 по восточному времени (05:00 15 июля мск).

«СЕНТКОМ завершил дополнительный раунд ударов против Ирана, поразив десятки целей близ Ормузского пролива и прибрежных районов Ирана», — отметили в официальном аккаунте командования в социальной сети X.

В ведомстве добавили, что семичасовая волна атак включала участие американских истребителей, беспилотников и кораблей. Военные применяли уничтожали иранские позиции ракет и дронов, объекты военно-морских сил и системы береговой обороны.

Иранские источники также сообщили об ударе по фабрике минеральной воды. Инцидент случился в провинции Илам. Атака произошла в районе Мусиан города Дехлоран. По этому объекту выпустили три снаряда.