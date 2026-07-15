КСИР атаковал базы США в Кувейте и Бахрейне и закрыл Ормузский пролив

Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанёс ракетный удар по центру тылового обеспечения армии США. Ракеты полностью уничтожили этот объект в районе Мина-Абдалла в Кувейте. Агентство Fars опубликовало данные об атаке.

Иранские военные также разгромили командный пункт управления. Удары пришлись на склады с военными припасами и оборудованием. Ракеты разрушили топливные резервуары Пятого флота США, которые базируются в Бахрейне.

Представители КСИР заявили, что закроют Ормузский пролив. Эта мера продлится до тех пор, пока США не остановят свои враждебные действия против Ирана.

Ранее американские военные завершили масштабную серию ударов по территории Ирана. Операция закончилась в 5 утра по московскому времени. Атака продолжалась семь часов. В ней участвовали истребители, военные корабли и беспилотные аппараты.