Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июля, 03:29

Хегсет потребовал от Ирака разоружить ополчение для сотрудничества с США

Пит Хегсет. Обложка © X / Secretary of War Pete Hegseth

Пит Хегсет. Обложка © X / Secretary of War Pete Hegseth

Ираку необходимо укрепить собственный суверенитет и разоружить местные вооружённые группировки. Только так страна сможет углубить партнёрские отношения с США. Об этом написал глава Пентагона Пит Хегсет в социальной сети X. Политик опубликовал сообщение сразу после переговоров с премьер-министром Ирака Али аз-Зейди.

Американский чиновник отметил, что эти формирования совершили более 600 атак на персонал США текущей весной. Руководитель военного ведомства также подчеркнул ожидания Вашингтона. Соединённые Штаты рассчитывают, что власти в Багдаде чётко возглавят борьбу с запрещённой организацией ИГИЛ*.

«Безопасный Ирак открывает путь к активному торговому и оборонному сотрудничеству», — написал он.

Хегсет: Иран сделал плохой выбор и теперь расплачивается за него
Хегсет: Иран сделал плохой выбор и теперь расплачивается за него

Ранее президент США Дональд Трамп обсудил с премьер-министром Ирака Али аз-Зейди санкционную политику. Американский лидер допустил расширение антироссийского законопроекта. Документ способен включить новые ограничения против Ирана и ливанского движения «Хезболла».

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • США
  • Ирак
  • Пит Хегсет
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar