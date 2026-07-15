Хегсет потребовал от Ирака разоружить ополчение для сотрудничества с США

Ираку необходимо укрепить собственный суверенитет и разоружить местные вооружённые группировки. Только так страна сможет углубить партнёрские отношения с США. Об этом написал глава Пентагона Пит Хегсет в социальной сети X. Политик опубликовал сообщение сразу после переговоров с премьер-министром Ирака Али аз-Зейди.

Американский чиновник отметил, что эти формирования совершили более 600 атак на персонал США текущей весной. Руководитель военного ведомства также подчеркнул ожидания Вашингтона. Соединённые Штаты рассчитывают, что власти в Багдаде чётко возглавят борьбу с запрещённой организацией ИГИЛ*.

«Безопасный Ирак открывает путь к активному торговому и оборонному сотрудничеству», — написал он.

Ранее президент США Дональд Трамп обсудил с премьер-министром Ирака Али аз-Зейди санкционную политику. Американский лидер допустил расширение антироссийского законопроекта. Документ способен включить новые ограничения против Ирана и ливанского движения «Хезболла».

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