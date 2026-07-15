МИД Британии обвинил силы «Кудс» КСИР в нападениях в Европе

Британские власти обвинили элитное подразделение Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в организации ряда нападений на территории Европы и вызвали для объяснений временного поверенного Ирана Али Насимфара. В Министерстве иностранных дел пояснили, что эти действия связаны с координацией прокси-групп, совершавших атаки в период с марта по май.

По информации британского МИД, силы «Кудс» руководили операциями своих союзников, направленных на совершение нападений в разных европейских странах.

«Сегодня Министерство иностранных дел Великобритании вызвало иранского поверенного в связи с ролью сил «Кудс» Корпуса стражей исламской революции в руководстве прокси-группами для проведения серии атак в Европе», – говорится в сообщении ведомства.

Ведомство отметило, что вызов дипломата является официальной мерой реагирования на действия, которые Лондон расценивает как прямую угрозу безопасности европейских государств.

Ранее Life.ru писал, что Корпус стражей исламской революции атаковал базы США в Кувейте и Бахрейне, полностью разрушив объекты тылового обеспечения и склады с военными припасами. Иранские военные также заявили о закрытии Ормузского пролива до прекращения действий США против страны.