Офис Ахмадинежада назвал ложными данные NYT о его связях с «Моссадом»

Офис бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада отверг публикацию The New York Times о якобы его контактах с израильской разведкой «Моссад» и назвал эти сведения частью информационной кампании против Тегерана. Заявление прозвучало на фоне обострения ситуации вокруг Ирана и усиления военного противостояния с США и Израилем.

В окружении экс-президента заявили, что информация о его вербовке иностранными спецслужбами не соответствует действительности. Там отметили, что публикация американского издания направлена на создание напряжённости внутри страны.

«Газета New York Times опубликовала полностью ложное сообщение об Ахмадинежаде и попыталась взбудоражить общественное мнение, использовав чувствительную политическую ситуацию, связанную с военными угрозами», – говорится в заявлении офиса.

Представители Ахмадинежада подчеркнули, что не считают необходимым подробно опровергать подобные утверждения, однако в условиях нынешней ситуации в стране решили публично отвергнуть все обвинения. По их словам, публикация NYT не заслуживает доверия и не должна восприниматься как достоверный источник.

Ранее стало известно, что израильская разведка якобы в течение нескольких лет пыталась установить контакт с бывшим иранским лидером, а позже он оказался под контролем разведывательного подразделения Корпуса стражей исламской революции из-за предполагаемых связей с «Моссадом».