Перестарались: «Моссад» почти завербовал экс-президента Ирана, а потом ударил ракетой по его дому

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад находится под арестом на родине за многолетние связи с израильской разведкой «Моссад». Об этом сообщила газета The New York Times, сославшись на итоги собственного расследования и информированные источники.

По данным издания, спецслужба с 2024 года вела масштабную секретную операцию по его вербовке, рассматривая Ахмадинежада как потенциального лидера на случай смены режима в Тегеране. Ключевой эпизод, как утверждается, произошёл в Будапеште. Там состоялась личная встреча экс-президента с тогдашним главой «Моссада» Давидом Барнеа, замаскированная под научную конференцию по климату, куда иранца пригласил венгерский учёный по просьбе израильской стороны.

Газета также пишет о крупных денежных переводах пресс-секретарю Ахмадинежада Акбару Джаванфекру, выступавшему связным. Кульминацией же истории стал ракетный удар Израиля по Тегерану 28 февраля 2026 года, когда несколько снарядов поразили резиденцию бывшего главы государства.

После атаки экс-президента якобы вывезли агенты «Моссада» на чёрном Peugeot, однако затем он, по версии NYT, рассорился с вербовщиками и покинул убежище. На публике он не появлялся до прошлой недели, когда его заметили на похоронах аятоллы Али Хаменеи в плотном кольце людей, похожих на стражей порядка.

Сейчас, по сведениям источников газеты, политик помещён под домашний арест. Его охраной занимаются сотрудники разведки Корпуса стражей исламской революции, а официальный Тегеран публикацию пока не комментировал.

Напомним, что США и Иран возобновили обмен ударами в Персидском заливе: вооружённые силы Исламской Республики атаковали американские военные объекты в Бахрейне, Омане, Иордании и Кувейте. Президент США Дональд Трамп в свою очередь заявил, что Вашингтон берёт под контроль Ормузский пролив и начинает наносить по Тегерану более серьёзные удары, поскольку ранее согласованная сделка о прекращении боевых действий была сорвана иранской стороной. По словам американского лидера, переговорщики двух стран в последний момент провели встречу и обо всём договорились, однако затем Тегеран потребовал внести изменения в текст соглашения.